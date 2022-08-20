Падение с самолета без парашюта: есть ли шанс выжить

Ни один из вариантов не идеален. В такой ситуации сложно выжить, однако быть ознакомленным с возможными способами спасти себе жизнь все же стоит.

Как известно, самолет — самый безопасный вид транспорта. Но все же авиакатастрофы случаются.

Представьте, что вы падаете с самолета и, что еще хуже, без парашюта ? Что в такой ситуации нужно делать? Об этом рассказывает портал How stuff works.

Отмечается, что для начала у вас будет не так много времени. Если вы упадете с самолета на высоте 3,6 км, у вас будет меньше минуты, прежде чем вы упадете на землю. Это потому, что в свободном падении вы падаете со скоростью около 193 км/час.

Если предположить, что вы достигли максимальной скорости падения, упасть в воду будет далеко не из самых приятных ощущений, но все же в такой ситуации у вас есть шанс выжить, если глубина будет достаточной. Постарайтесь упасть головой или ногами, чтобы минимизировать площадь поверхности вашего тела, которая возьмет на себя основную тяжесть удара.

Если во время полета вы не видите воды, вам нужно искать другое место для мягкой посадки, что-то вроде стога сена, большого участка кустарника, снежного сугроба или даже болота. Все это обеспечивает лучшие возможности, чем бетонные взлетно-посадочные полосы или асфальт. Даже трава и грунт предпочтительнее участка деревьев, которые могут проткнуть вас и убить.

Если вы падаете в городской местности, старайтесь держаться подальше от проводов высокого напряжения и зданий, стремитесь к конструкциям с крышами, которые сминаются, например, к автофургонам, домам на колесах или прицепам для грузовиков — если это возможно, конечно. Они не очень прочные, поэтому, если вы о них ударитесь, они примут на себя часть энергии падения.

Как видите, ни один из этих вариантов не идеален. В такой ситуации, как падение с самолета, сложно выжить, однако быть ознакомленным с возможными способами спасти себе жизнь лучше, чем ничего не предпринять.

Ранее Курсор писал, что израильская компания AIR представила летающий автомобиль. Он оснащен четырьмя двойными пропеллерами, а также крыльями и хвостом, чего нет у планеров. Внутри есть место для двух человек и легкого багажа – грузоподъемность до 200 килограммов. Стоимость этого транспортного средства – 150 тысяч долларов.