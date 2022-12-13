Как замедлить алкогольное опьянение и облегчить его последствия

Алкогольные напитки нужно употреблять правильно, чтобы эффект опьянения не наступил резко и слишком быстро.

Алкогольная интоксикация вызывает обострение хронических заболеваний, поэтому с алкогольными напитками важно быть очень осторожными, особенно людям с хроническими заболеваниями.

Об этом сообщает ua-novosti.

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург предупредил, что алкоголь нужно принимать правильно, чтобы слишком быстрый эффект опьянения не наступил резко.

Чтобы уменьшить разрушающее воздействие алкоголя на организм, воспользуйтесь рекомендациями специалистов.

Во-первых, не начинайте трапезу сразу с напитков. Из алкоголя лучше отдать предпочтение красному вину, остальные напитки гораздо вреднее.

Также важно пить медленными глотками — один, максимум два стакана на ночь. Обратите внимание, что нужно алкоголь чередовать с едой. Отдавайте предпочтение хлебу, сырам, овощам и кусочкам рыбы.

Если вы не хотите быстро получить эффект опьянения, то необходимо делать перерывы и небольшие физические активности между сидением за столом. Достаточно ненадолго пройтись вокруг стола и подышать воздухом. Двигательная активность усилит обмен веществ и вызовет быстрое сжигание алкоголя в организме.

Доктор также подчеркнул, что людям с диагнозом диабета и проблемами с сердцем вообще не следует употреблять алкогольные напитки.

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Напомним, ученые рассказали, почему употребление алкоголя подростками разрушает всю их будущую жизнь.