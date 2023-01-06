Почему не стоит мыть лицо под душем: предупреждение экспертов

Такая невинная привычка может нанести коже вред и негативно отразиться на вашем внешнем виде.

Однозначного мнения экспертов о мытье лица под душем нет. Но все соглашаются, что во время такой процедуры нужно быть осторожными.

Об этом пишет healthline.

Эксперты говорят, что горячая вода под душем может лишить кожу натуральных жиров, которые ее увлажняют. Также горячая вода может спровоцировать раздражение.

Эксперты говорят, что эти проблемы легко исправить питательными кремами и масками. Но не стоит забывать, что правильная температура воды имеет решающее значение для ухода за кожей.

Предполагаемый риск заключается в том, что горячая вода обезвоживает кожу, тепло может расширить и разорвать чувствительные кровеносные сосуды кожи, а бактерии в ванной могут повысить риск инфицирования. Но нет никаких научных доказательств, подтверждающих эти утверждения, говорит дерматолог Айви Ли.

Эксперты сходятся во мнении, что для умывания лица лучше использовать слегка теплую, а не горячую воду.

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