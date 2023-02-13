Почему смартфон сильно нагревается и как быстро решить проблему

Умеренный нагрев корпуса мобильного устройства – абсолютно нормальное явление. А вот если гаджет становится настолько горячим, что его сложно держать в руках, то владельцу устройства следует принять меры по решению проблемы.
Об этом пишет портал iTechUA.
Прежде всего, нужно разобраться в причине происходящего. Если дело в жаркой погоде, то нужно убрать устройство с сильно нагревающейся поверхности. А вот если дело в самом мобильном телефоне, то действовать нужно по-другому.
Скорее всего, смартфон нагревается из-за чрезмерной нагрузки на процессор. Возможно, функционирует сразу большое количество фоновых программ. Или включено видео в высоком разрешении. Повлиять могут и игры на ультранастройку графики.
Все очень просто: нужно лишь снизить нагрузку на процессор. Обычно для этого достаточно выключить постоянно работающие, но ненужные программы. Также следует отказаться от длительного гейминга и просмотра видеороликов очень высокого качества.
Кроме того, есть смысл отключить Bluetooth и поиск сетей Wi-Fi, особенно, если эти функции на данный момент не нужны.
Еще одно правило: не следует пользоваться смартфоном во время зарядки аккумулятора. Подобная привычка также способствует повышению нагрузки на процессор.
Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.
Современные телефоны обычно заряжаются до максимума за пару часов, так что держать их на зарядке долго нет никакой необходимости.
Также Курсор писал о том, как победить зависимость от смартфона.