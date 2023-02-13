Почему смартфон сильно нагревается и как быстро решить проблему

Умеренный нагрев корпуса мобильного устройства – абсолютно нормальное явление. А вот если гаджет становится настолько горячим, что его сложно держать в руках, то владельцу устройства следует принять меры по решению проблемы.

Об этом пишет портал iTechUA.

Прежде всего, нужно разобраться в причине происходящего. Если дело в жаркой погоде, то нужно убрать устройство с сильно нагревающейся поверхности. А вот если дело в самом мобильном телефоне, то действовать нужно по-другому.

Скорее всего, смартфон нагревается из-за чрезмерной нагрузки на процессор. Возможно, функционирует сразу большое количество фоновых программ. Или включено видео в высоком разрешении. Повлиять могут и игры на ультранастройку графики.

Все очень просто: нужно лишь снизить нагрузку на процессор. Обычно для этого достаточно выключить постоянно работающие, но ненужные программы. Также следует отказаться от длительного гейминга и просмотра видеороликов очень высокого качества.

Кроме того, есть смысл отключить Bluetooth и поиск сетей Wi-Fi, особенно, если эти функции на данный момент не нужны.

Еще одно правило: не следует пользоваться смартфоном во время зарядки аккумулятора. Подобная привычка также способствует повышению нагрузки на процессор.

Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.