Почему возникает перхоть и как от нее избавиться

Чаще с проблемой перхоти сталкиваются подростки или мужчины.

Перхоть – это один из симптомов себорейного дерматита, при нем кожа шелушится и краснеет. Главное, что нужно знать — перхотью нельзя заразиться от другого человека.

Об этом сообщает newsyou.

Дерматологи пояснили, что перхоть не может начаться из-за неправильной гигиены, однако ситуация может ухудшиться, если редко мыть голову.

Больше перхоти подвержены подростки или мужчины. Некоторые поражающие нервную систему заболевания, например болезнь Паркинсона, также увеличивают риски появления перхоти.

Самые частые причины перхоти:

раздраженная жирная кожа,

сухая кожа.

Дело в том, что грибок, который питается кожным салом, живет на коже у 90% людей и никак не проявляет себя. Но если начинаются какие-то проблемы, то он проявляет себя. Грибок угнетает иммунный ответ организма, что позволяет ему размножаться и в конце концов вызывает заболевание кожи, чувствительность к средствам ухода за волосами или другие кожные заболевания, в частности псориаз и экзема.

Лучше всего вывести перхоть поможет комплексное лечение: лечебные шампуни с сульфидом селена или с флуоцинолоном – содержат кортикостероид, помогающий справиться с зудом, шелушением и раздражением. Также необходим витамин Е — естественный антиоксидант с противовоспалительными свойствами, который нужен для защиты от воздействия свободных радикалов.

Также дерматологи рекомендуют употреблять больше Омега 3, пробиотиков, и минимизировать уровень стресса.

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