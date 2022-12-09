Зимний уход за волосами: пять домашних средств от перхоти

Зима — худшее время года для волос. Если вы думаете, как избавиться от перхоти, попробуйте эти пять домашних средств.

Перхоть может повлиять на здоровье ваших волос и даже на моральное состояние.

В эксклюзивном чате с Health Shots доктор Ринки Капур, дерматолог-консультант, косметический дерматолог и дермато-хирург The Esthetic Clinics, поделилась натуральными средствами, которые могут помочь вам уменьшить перхоть, особенно в зимний сезон.

Вот 5 простых зимних домашних средств для борьбы с перхотью:

1. Кокосовое масло и лимон

Лимонная кислота в лайме очищает кожу головы, а кокосовое масло питает ее. Вместе эти два ингредиента помогают предотвратить и устранить перхоть.

Все, что вам нужно, это 2 столовые ложки теплого кокосового масла, смешанные с равным количеством лимонного сока. Мягко помассируйте кожу головы и оставьте на 20 минут перед мытьем головы.

2. Миндальное масло и масло чайного дерева

Масло чайного дерева обладает противогрибковыми и противомикробными свойствами и является одним из лучших средств для лечения перхоти в домашних условиях. Оно также помогает смыть омертвевшую кожу и остатки химических веществ. С другой стороны, миндальное масло помогает сбалансировать грибок и дрожжи, вызывающие перхоть.

Вот как его использовать: смешайте две капли масла чайного дерева с 50 мл миндального масла и аккуратно помассируйте кожу головы. Смыть обычным шампунем через 30 минут.

3. Алоэ вера и ним

Оба обладают отличными антибактериальными и противогрибковыми свойствами и представляют собой отличную комбинацию для борьбы с перхотью. Они также являются лучшей комбинацией, поскольку обладают успокаивающими и охлаждающими свойствами.

Смешайте 2 столовые ложки геля алоэ вера с 10-15 свежими листьями нима. Нанесите гладкую смесь на кожу головы и даже на волосы и оставьте на 30 минут. Смойте шампунем против перхоти.

4. Маска для волос из пажитника с яблочным уксусом (ACV)

Пажитник содержит никотиновую кислоту и белок, который предотвращает появление перхоти и питает кожу головы. Следовательно, он также может ускорить рост волос. С другой стороны, ACV контролирует перхоть и укрепляет волосы, а также уравновешивает уровень pH кожи головы.

Замочите около 2 столовых ложек листьев или семян пажитника на ночь и измельчите их утром. Добавьте ½ чайной ложки яблочного уксуса и хорошо перемешайте. Нанесите на кожу головы и волосы и оставьте на полчаса. Помойте голову хорошим шампунем против перхоти и не забудьте после этого нанести кондиционер.

5. Маска из банана, лимона и меда

Эти три ингредиента лечат перхоть, увлажняют волосы и очищают кожу головы, удаляя налет.

Разомните банан, добавьте несколько капель лимона и чайную ложку меда, чтобы сделать маску. Нанесите на кожу головы и смойте через 30 минут.

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