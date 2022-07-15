Специалисты вычислили пять приложений, которые быстро разряжают телефон

Проведенные исследования выявили несколько приложений в смартфонах на любой операционной системе, которые потребляют слишком много мощности даже в фоновом режиме.

Быстрая разрядка телефона может быть следствием несоблюдения параметров зарядки. Аккумулятор быстро теряет емкость, если пользователь разряжает телефон полностью, а потом заряжает до 100%. Однако есть такие программы, которые в фоновом режиме потребляют слишком много мощности.

В исследовании, опубликованном в Reader’s Digest, были определены приложения, которые буквально «съедают» зарядку.

Эксперты выделили из общего списка пять приложений, являющихся самыми энергозатратными.

Facebook. Специалисты убедились, что удаление приложения Messenger позволит сэкономить 20% зарядки, а также ускорит скорость работы остальных программ на 15%.

Google Maps. Если вы воспользовались приложением, то не забудьте убрать его из фонового режима, так как оно потребляет слишком много энергии.

Netflix. Приложения работают постоянно в фоновом режиме, используют данные и отправляет уведомления.

Amazon. Специалисты рекомендуют использовать это приложение через компьютер в целях экономии заряда.

Snapchat. В нем удобно и весело получается рассылать фотки и маленькие ролики . Но оно по умолчанию постоянно проверяет ваши координаты и выполняет другие функции, поэтому быстро разряжает телефон.

Эксперты дали рекомендации, как продлить срок службы аккумулятора: держать уровень заряда в диапазоне от 40 до 80%, пользоваться оригинальным зарядным устройством и адаптером. Также не стоит заряжать телефон при низких температурах.

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