Спутники случайно обнаружили неизвестную ранее колонию пингвинов

На одной из спутниковых фотографий Западной Антарктиды случайно заметили неизвестную ранее колонию императорских пингвинов.

Об этом сообщает Live Science.

На снимках отчетливо видно их гуано или помет, окрашивающий лед. По оценкам, в колонии обитает около 1000 взрослых птиц, 500 пар с птенцами, что делает ее относительно небольшой для места размножения императорских пингвинов (Aptenodytes forsteri). Но это важное дополнение к тому, что известно об этом виде.

По словам сотрудника службы географической информации Британской антарктической службы (BAS) Питера Фретвелла, обнаружившего колонию животных, он смотрел на исчезновение морского льда на фотографиях с двух спутников Copernicus Sentinel-2 Европейского космического агентства. В ходе этого он заметил отличительные признаки колонии императорских пингвинов.

«Я видел что-то похожее на очень маленькое коричневое пятно на льду», — сказал он.

Поскольку гуано пингвинов накапливается и окрашивает лед и снег в темно-коричневый цвет, его гораздо легче увидеть издалека, чем самих императорских пингвинов.

Фретвелл недавно посетил Антарктиду, чтобы наблюдать с помощью беспилотника за еще одной крупной колонией императорских пингвинов. Это нужно для подтверждения количественных оценок размножающихся колоний пингвинов, которые можно увидеть только на спутниковых фотографиях.

Scientists discover a new penguin colony from SPACE https://t.co/VnY8ka9qPS @MailOnline — Andrew Bayer (@apbayer38) January 20, 2023

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