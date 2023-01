В Австралии нашли гигантскую жабу-«монстра»

Австралийские рейнджеры убили инвазивную тростниковую жабу-«монстра», обнаруженную в дебрях прибрежного парка — бородавчатую коричневую особь длиной с человеческую руку и весом 2,7 кг.

Об этом сообщает Science Alert.

Жабу заметили после того, как змея, скользящая по дорожке, заставила работников дикой природы остановиться, когда они ехали в национальном парке Конвей в Квинсленде.

«Я протянула руку, схватила тростниковую жабу и не могла поверить, насколько она большая и тяжелая. Тростниковая жаба такого размера съест все, что может поместиться в ее рот, включая насекомых, рептилий и мелких млекопитающих», — сказала рейнджер Кайли Грей, описывая, как она обнаружила амфибию на прошлой неделе.

Животное забрали и усыпили. Тростниковые жабы были завезены в Квинсленд в 1935 году для борьбы с тростниковым жуком, что имело разрушительные последствия для других диких животных.

В заявлении Министерства окружающей среды и науки Квинсленда говорится, что при весе 2,7 кг — почти вес новорожденного человеческого ребенка — жаба может стать рекордсменом. Назвав его «монстром», эксперты добавили, что животное может оказаться в музее Квинсленда.

Из-за его размера рейнджеры считают, что это была самка. Хотя возраст неизвестен, Грей считает, что «это животное существует уже давно», потому что земноводные могут жить до 15 лет в дикой природе.

Самки тростниковых жаб могут производить до 30 000 яиц за сезон, и эти животные невероятно ядовиты, что приводит к локальному исчезновению некоторых их хищников.

