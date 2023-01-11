Стоматолог назвала главные ошибки во время чистки зубов, которые делают почти все

Специалисты говорят, что каждый день люди допускают ошибки, которые сводят весь эффект чистки на нет либо вредят здоровью зубов и десен.

Прежде всего, важно помнить, что горизонтальные движения не правильны, ведь так налет попадает в межзубные промежутки и вычистить его оттуда потом сложно. Тогда бактерии, которые остаются в межзубных промежутках, вызывают разрушение жестких тканей зуба и воспаление десен. Кроме того, такие движения могут нанести вред эмали.

Излишний напор при горизонтальном движении щеткой может вызвать так называемый клиновидный дефект и усиливает чувствительность зуба.Врач говорит, что движения щетки должны быть круговыми и выметывающими: сверху вниз для верхних зубов и снизу вверх для нижних, от десен до режущего края зуба.

Агрессивная чистка очень вредит зубам. Врачи говорят, что многие чистят зубы интенсивно и агрессивно, но так поступать нельзя. Это может привести к травмированию десен и повреждению эмали.

Чистка наспех приводит к развитию кариеса и заболеваниям десен. На чистку зубов рекомендуется тратить не менее 2-3 минут. Это по 30-45 секунд на каждую половину верхней и нижней челюсти. Но чаще всего люди слишком быстро завершают гигиену полости рта, убирая только остатки пищи и оставляя налет, говорит специалист.

Чистка зубов только по утрам недостаточна. Утренний уход позволяет освежить дыхание, удалить собравшийся за ночь налет, избавиться от остатков завтрака, придать зубам здоровый блеск. Однако этого недостаточно. Вечером перед сном тоже обязательно нужно чистить зубы, ведь ночью в полости рта будут благоприятные условия для развития бактерий.

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