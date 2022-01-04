Ученые из Дании и Португалии рассказали о напитке, который замедляет старение мозга

Для фанатов кофе хорошей новостью является то, что этот бодрящий напиток улучшает память и когнитивные функции. К такому выводу пришла группа международных ученых из Дании и Португалии.

Согласно Molecular Nutrition & Food Research, кофеин укрепляет связи между различными частями мозга, повышая концентрацию и общую активность мозга. В рамках исследования эксперты оценили риск развития метаболических нарушений у 842 участников без деменции.

Эксперимент продолжался в течение 12 лет. Ученые уделяли больше внимания питанию пациентов, изучая взаимосвязь между потребляемой пациентом пищей и тем, как это влияет на его самочувствие. Эксперты сравнили активность мозговых связей между теми, кто ежедневно пьет кофе, и теми, кто его не пьет.

Ученые обнаружили, что употребление продуктов, богатых полифенолами, связано с лучшей защитой от снижения когнитивных способностей.

Курсор ранее писал, что диетолог рассказала, как не толстеть без диет. «Здоровое питание возможно без подсчета калорий и пропуска любимых блюд», — говорит британский диетолог Кит Лливелин Уотерс. Для этого нужно следить не за количеством калорий в пище, а за ее составом. Опыт показывает, что многие люди не получают достаточного количества белка и клетчатки или едят слишком мало овощей и фруктов.

Кроме того, эксперт назвала специи, которые укрепляют иммунитет. Диетолог Екатерина Маркова рассказала, какие специи помогут укрепить иммунную систему во время пандемии коронавируса. Для нее, прежде всего, нужно обратить внимание на имбирь: популярный продукт является универсальным средством для профилактики и лечения простуды, улучшения кровообращения и восстановления работы желудочно-кишечного тракта.

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