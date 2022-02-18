Врач рассказал, чем грозит передозировка витамином C

Андрей Ломоносов заявил, что мало того, что витамин С не помогает при коронавирусе, как думают многие, так он еще может вызвать проблемы в желудочно-кишечном тракте.

Биофизик Андрей Ломоносов предупредил, что передозировка аскорбиновой кислоты может вызвать серьезные побочные эффекты. Ломоносов отметил, что витамин С чрезвычайно опасен. Кроме того, ученые не доказали, что аскорбиновая кислота каким-либо образом помогает при коронавирусе.

Эксперты предупреждают, что большое количество витамина С может вызвать серьезные проблемы в желудочно-кишечном тракте.

«Прием витамина в дозе, превышающей безопасную, может вызвать побочные эффекты. Среди них — расстройства желудочно-кишечного тракта, например, изжога», — говорит Ломоносов. По его словам, при длительном приеме аскорбиновой кислоты в почках начинают образовываться камни. Это особенно опасно для пациентов, предрасположенных к данному заболеванию.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, ученые назвали продукт, который ускоряет старение организма. Ученый из Великобритании Дэвид Ганн в течение многих лет проводил собственные исследования, пытаясь выяснить, почему люди одного возраста выглядят по-разному. Британский эксперт провел собственное исследование и выяснил, что один из продуктов, который почти каждый человек употребляет ежедневно, может привести к быстрому старению организма.

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