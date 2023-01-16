Врачи назвали причину носовых кровотечений в зимнее время

Если врач-отоларинголог не может определить причину кровотечения, то нужно пройти обследование у гематолога.

Люди, страдающие от кровотечений из носа, сообщают о резком ухудшении ситуации в зимнее время. Врачи пояснили, с чем это связано.

Об этом сообщает Medicalanswers.

В холодное время года человек постоянно испытывает на себе перепады температур. Это происходит при каждом выходе на улицу. В помещениях воздух сухой и теплый, а на улице сырой и прохладный. Слизистая носа не справляется с нагрузками и повреждается ее защитный слой.

Врач-гематолог Диана Ким проанализировала причины, по которым зимой регулярно случаются носовые кровотечения.

Из-за повреждений слизистой случаются микротрещин, но именно эта причина, чаще всего, не несет в себе серьезной опасности и легко устраняется с помощью применения защитных и смягчающих средств.

Гораздо серьезнее другая причина, когда сосуды слизистой страдают от перепадов атмосферного давления. В такой ситуации правильнее обратиться к врачу-терапевту.

Гематолог отметила, что если кровотечения становятся регулярными, то начать проверку нужно с осмотра у отоларинголога, который должен осмотреть слизистую и установить причину проблемы.

В том случае если со стороны лора не будет выявлено отклонений, нужно обратиться к гематологу. Есть много факторов риска, и причиной кровотечений могут быть разные заболевания, начиная от полипов и заканчивая опухолями и проблемами с эндокринной системой.

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