Названы продукты, которые запрещено есть, когда болит горло

Многие продукты и напитки могут усиливать раздражение при боли в горле. Поэтому следует знать, чего избегать, чтобы не навредить себе.

Об этом пишет Eat This, Not That.

Цитрусовые фрукты многие привыкли есть во время болезни из-за высокого содержания в них витамина С. Но при болезни стоит избегать кислотности свежих апельсинов, лимонов или лайма. После приема таких фруктов горло начнет болеть еще больше. Также следует избегать соков и смузи, приготовленных из цитрусовых продуктов.

Чипсы и сухарики острыми для горла, поэтому будут вызвать боль при глотании. Лучше отдать предпочтение теплому чаю, в котором растопить любимое печенье или крекер.

Острую пищу и соусы важно исключить при боли. Такая пища только раздражит воспаленный участок горла и ухудшит состояние.

Сырые овощи хоть полезны, но их жесткая структура будет создавать дополнительную нагрузку на горло, которая и так раздражена.

У некоторых людей молочные продукты могут увеличивать выработку слизи, из-за чего вы будете чаще кашлять, а боль в горле усилится. Так что будьте осторожны с этими продуктами.

Ранее Курсор писал, что врач рассказала, почему перед сном полезно съедать ложку меда.