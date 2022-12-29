Врачи предупредили об опасности невылеченного насморка

«Воспаление из носа передается глазам, может начаться инфицирование глазной клетчатки и самого глаза», — сообщила врач-отоларинголог.

Если насморк не лечить, то он проходит за 7 дней, а если лечить, то за неделю. Это, конечно, шутка. Врачи предупреждают, что недолеченный насморк может привести к неприятным осложнениям.

Об этом сообщают Medicalanswers.

Врач-отоларинголог Анна Колесникова рассказала, что отсутствие лечения при насморке часто приводит к тому, что воспаление распространяется в организме и тогда может потребоваться уже вмешательство хирургов.

«Если насморк длится более десяти дней, то воспаляются околоносовые пазухи. Синусит проявляется ухудшением общего самочувствия, усилением насморка и повышением температуры», – пояснила медик.

Иногда воспаление пазух начинается на фоне некоторого улучшения самочувствия. Синусит может быть разным в зависимости от места воспаления. Он может затронуть гайморовы, лобные или основные пазухи.

Доктор пояснила, что отсутствие лечения опасно тем, что инфекция распространиться через лимфу и кровь, а также пройти через щели в костях черепа.

«Таким образом, воспаление из носа передается глазам, может начаться инфицирование глазной клетчатки и самого глаза. А если воспаление попадает в черепную полость, то затрагивает оболочки головного мозга. Такие осложнения самые опасные — это менингит или абсцессы головного мозга», — рассказала доктор Колесникова.

Кроме того, оставшийся насморк переходит в хроническую форму и может вызвать воспаление сосудов. Отсутствие лечения приводит к необходимости хирургического вмешательства, а в запущенных случаях — к потере глаза или даже летальному исходу.

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