Врачи предупредили, почему опасно сдерживать чихание

Люди чихают не только из-за вирусов или бактерий. Иногда просто требуется очистить нос от раздражителей. Однако оказалось, что подавлять желание чихнуть — очень вредно для здоровья.

Об этом сообщает storinka.

Британские ученые рассказали, что во время чихания вылетает большое количество капель, с этим ничего не сделаешь. Если микробы или бактерии попадают на другого человека, это неприятно и очень опасно.

Чтобы остановить распространение инфекции, нужно прикрыть места, откуда они вылетают – нос и рот. Делайте это правильно:

отойдите или отвернитесь от людей;

прикройте рот и нос салфеткой, чихните в нее;

выбросьте салфетку и вымойте руки.

Если чихнуть неудобно, то люди пытаются подавить желание, закрыв нос или рот. Но прекращение чихания путем блокировки ноздрей и рта — опасный маневр, и его следует избегать.

Врачи предупредили, что это может привести к «многочисленным осложнениям, таким как псевдо-средостение (воздух в грудной клетке между легкими), перфорация барабанной перепонки и даже разрыв церебральной аневризмы».

Также сдерживание процесса чихания повышает вероятность разрыва кровеносных сосудов в глазах, носу или барабанных перепонках.

Как наглядный пример, специалисты описали случай мужчины, который разорвал заднюю стенку горла, сдерживая чихание. 34-летний британец сообщил, что когда это произошло, он услышал «хлопающий» звук в области шеи. По словам врачей, пострадавший едва мог говорить и глотать и испытывал сильную боль.

В редких случаях сжатый воздух может застрять в диафрагме, а это чревато коллапсом легких. Это тяжелое состояние, которое, в свою очередь, может привести к дыхательной недостаточности и даже остановке сердца.

Поэтому лучше чихайте, если возникло желание, но делайте это правильно, обезопасив и себя и окружающих.

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