Что обязательно должно быть в домашней аптечке

Для экстренных случаев в каждом доме должен храниться набор самых необходимых медицинских препаратов.
Об этом сообщает viva.clinic.
Набор препаратов зависит от индивидуальных особенностей всех членов семьи и наличия хронических или других видов заболеваний. Но самочувствие может ухудшиться даже у относительно здоровых людей, а скорая не всегда может приехать достаточно быстро.
Фармаколог Александр Эдигер рекомендует следить, чтобы в вашей домашней аптечке находились необходимые медикаменты, нужно контролировать не только их наличие, но и срок годности, и постоянно обновлять.
Если в вашей семье есть дети, то учтите, что дозировка и форма выпуска лекарства должна соответствовать данной возрастной группе.
Самым главным лекарством, которое обязательно должно быть дома, специалисты считают препараты от боли, обезболивающее и жаропонижающее. Также обязательно нужны средства от аллергии, диуретики, средства при диарее или запоре, антисептики и перевязочные материалы, сердечные и успокоительные средства.
Список выглядит примерно так:
- Болеутоляющие
- Сердечные и успокоительные средства
- Противовоспалительные мази
- Средства при порезах и ожогах
- Глазные средства, ушные капли
- Средства при простуде и гриппе
- Противоаллергические средства
- Средства, применяемые при диарее, рвоте, тошноте
Кроме этого в обязательном порядке в аптечке должен быть градусник и тонометр, небольшой запас одноразовых шприцев, пластырей, бинтов, марли и местных антисептиков.
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