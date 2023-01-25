Что обязательно должно быть в домашней аптечке

Аптечка должна быть укомплектована всеми необходимыми препаратами для любого члена семьи, при этом у всех медикаментов должен быть допустимый срок хранения.

Для экстренных случаев в каждом доме должен храниться набор самых необходимых медицинских препаратов.

Об этом сообщает viva.clinic.

Набор препаратов зависит от индивидуальных особенностей всех членов семьи и наличия хронических или других видов заболеваний. Но самочувствие может ухудшиться даже у относительно здоровых людей, а скорая не всегда может приехать достаточно быстро.

Фармаколог Александр Эдигер рекомендует следить, чтобы в вашей домашней аптечке находились необходимые медикаменты, нужно контролировать не только их наличие, но и срок годности, и постоянно обновлять.

Если в вашей семье есть дети, то учтите, что дозировка и форма выпуска лекарства должна соответствовать данной возрастной группе.

Самым главным лекарством, которое обязательно должно быть дома, специалисты считают препараты от боли, обезболивающее и жаропонижающее. Также обязательно нужны средства от аллергии, диуретики, средства при диарее или запоре, антисептики и перевязочные материалы, сердечные и успокоительные средства.

Список выглядит примерно так:

Болеутоляющие

Сердечные и успокоительные средства

Противовоспалительные мази

Средства при порезах и ожогах

Глазные средства, ушные капли

Средства при простуде и гриппе

Противоаллергические средства

Средства, применяемые при диарее, рвоте, тошноте

Кроме этого в обязательном порядке в аптечке должен быть градусник и тонометр, небольшой запас одноразовых шприцев, пластырей, бинтов, марли и местных антисептиков.

Ранее Курсор писал про витамины в таблетках: стоит ли их принимать.