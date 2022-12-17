Врачи рассказали, как спастись от сезонного обострения воспалений суставов

Если в юности были травмы, то они могут проявиться болезнями суставов после 40 лет. Лучшая профилактика — это теплая непромокающая одежда.

Дождливая и холодная осенняя погода вызывает боль в суставах и обострения проблем с опорно-двигательным аппаратом. Врачи рекомендуют людям, чувствительным к изменениям погоды, подготовиться заранее.

Об этом сообщает Ua-novosti.

Такие заболевания, как артроз, артрит, остеохондроз и воспаления мышц и суставов так или иначе подвержены обострению во время изменений погоды. Осенью и зимой это связано с переохлаждением, что является провоцирующим фактором.

Врачи обращают внимание, что сезонного обострения заболеваний коленных, тазобедренных и плечевых суставов, а также мелких суставов (пальцев, кистей рук), можно избежать или существенно уменьшить степень воспаления.

Специалисты рекомендуют уменьшить или снизить проявления разных заболеваний суставов, которые имеют тенденцию усиливаться в холодное время года, за счет занятий лечебной физкультурой. Также нужно тепло одеваться, оберегая болезненную чувствительность суставов осенью. Лучшая профилактика — это теплая непромокающая одежда. А разогреть мышцы после охлаждения и усилить кровоснабжение суставов помогут разогревающие мази.

Доктора предупреждают, что если в юности были травмы, то они могут проявиться болезнями суставов после 40 лет. Поэтому не стоит пренебрегать защитой и профилактикой в холодные сезоны.

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