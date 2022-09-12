Врачи рассказали откуда берутся болезни почек

10:02, Сегодня
Полезные советы, Здоровье и медицина
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Фото: canva.com

К заболеваниям мочеполовой системы могут привести казалось бы совершенно несвязанные с почками привычки. Терапевт предупредила, на что следует обратить внимание.

Сильное переохлаждение, резкое чередование температур или чрезмерное употребление алкоголя могут привести к развитию почечных болезней.

Кроме этих, общеизвестных фактов, врачи сообщили о некоторых ошибках людей, которые могут привести к болезням почек, пишет storinka.

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что недостаточный контроль за состоянием зубов, злоупотребление солью и чрезмерное увлечение обезболивающими чревато нарушениями работы мочеполовой системы.

«Безразличное отношение к своему здоровью, например невылеченные зубы, неправильное поведение при ангине, могут привести к болезням почек. Например, бактерия стрептококка из-за развития какого-то воспалительного процесса может вызвать осложнения почечных болезней «, — пояснила доктор.

Татьяна Романенко рассказала, что больные зубы являются источниками инфекций, которая может распространяться по организму и провоцировать осложнения болезней сердца и почек.

Кроме того, при неправильном лечении воспалительных заболеваний последствия могут коснуться всей мочеполовой системы, вызвав простатит, воспаление мочевого пузыря или придатков.

Также терапевт обращает внимание, что самостоятельный прием противовоспалительных препаратов и анальгетиков без надзора врачей часто приводит к развитию инфекций.

«Частое и бесконтрольное применение лекарств чревато развитием нефропатии, нарушением функции почек», — предупредила Татьяна Романенко.

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Автор материала:
Орли Шендт
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