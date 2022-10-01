Вредно для детей: что нужно срочно убрать из меню ребенка

Существуют продукты, которые взрослым кажутся обычными и безобидными, а для детей несут скрытую угрозу, и лучше полностью исключить их из рациона.

Взрослая пища не всегда полезна, а иногда даже вредна для детей, особенно до двух лет.

Врачи-педиатры определили опасное влияние на детский организм некоторых обычных продуктов, сообщает TSN.

Детский педиатр Мария Шпит составила список продуктов, которые следует исключить из детского рациона.

Мед.

Детям до года нельзя давать мед, поскольку он может содержать бактерию, которая вырабатывает опасные для кишечника токсины и приводит к ботулизму. Кишечник ребенка не способен справиться с такими токсинами и другими вредными веществами. Кроме того, мед — очень аллергенный продукт, и малышам его употреблять нельзя.

Газированные напитки.

Американские педиатры не советуют давать детям до года соки и газированные напитки. После этого возраста давать продукты можно, но в ограниченном количестве. Это связано с содержанием в таких напитках эмульгатора (бромированного растительного масла), негативно влияющего на нервную систему, кожу и память ребенка. Также опасно большое количество сахара в напитках, вызывающее кариес и ожирение.

Козье и коровье молоко.

Белки и ферменты из этих продуктов не способен переработать детский организм, к тому же коровье молоко не способно обеспечить всеми питательными веществами, которые есть в материнском молоке.

Орехи, арахис.

Эти продукты нельзя давать из соображений безопасности, поскольку они могут вызвать обструкцию верхних дыхательных путей.

Сыры с плесенью.

В сырах с плесенью содержится бактерия листерия, которая содержится в этих сырах, способна привести к тяжелым отравлениям и даже угрозе жизни.

Сахар.

Детям не нужно давать сахар. Но некоторые родители пытаются заменить его подсластителями, что также вредно для малышей. Отдайте предпочтение фруктам или сухофруктам, которые являются натуральными заменителями сахара.

Пища без термообработки.

В сыром виде любые продукты — мясо, рыба, яйца — категорически запрещены детям. Важно, чтобы продукты хорошо обрабатывались термически.

Специи, соль.

Добавление специй в пищу скорее является прихотью взрослых. Ребенок прекрасно воспринимает пищу с натуральным вкусом, а вместо соли и специй можете добавить зелень или разные овощи.

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