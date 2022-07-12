Дети Ближнего Востока более склонны к развитию опасного осложнения COVID-19 — исследование

Во время пандемии коронавируса у некоторых детей в разных странах мира было диагностировано редкое заболевание — MIS-C.

В рецензируемом исследовании, проведенном учеными из Университета медицины и медицинских наук Мохаммеда бин Рашида (MBRU) и Детской больницы Аль-Джалила в ОАЭ, изучается, существуют ли определенные новые генетические факторы, которые могут способствовать развитию мультисистемный воспалительный синдром у детей (MIS-C), редкое, но опасное для жизни осложнение COVID-19, которое может развиться у детей.

MIS-C — это редкое заболевание, характеризующееся интенсивным воспалением, которое может поражать несколько органов, включая сердце, легкие, почки, мозг, кожу, глаза и органы желудочно-кишечного тракта. Хотя это поддается лечению, оно может быстро стать смертельным, если его вовремя не диагностировать и не лечить. Симптомы MIS-C могут включать постоянную лихорадку, а также боль в животе, покраснение глаз, головокружение, кожную сыпь, рвоту и диарею.

Не совсем известно, что вызывает это заболевание, но было отмечено, что у многих детей с этим диагнозом ранее был положительный результат на COVID-19.

Для проведения исследования исследователи выбрали 70 детей арабского и азиатского происхождения в возрасте от 0 до 18 лет. У 45 участников исследования был диагностирован MIS-C, а остальные 25 были здоровыми детьми, которые были включены в исследование в качестве контрольной группы. Все дети в контрольной группе ранее имели подтвержденный статус инфекции COVID-19.

Страна происхождения всех участников определялась по больничным медкартам, и все участники были из арабских стран. Переменные исследования включали демографическую информацию, признаки и симптомы при поступлении, воспалительные маркеры с цитокиновым профилем, сердечные проявления, течение заболевания, поступление в педиатрическое отделение интенсивной терапии (PICU), лечение и исход.

Исследователи провели секвенирование всего экзома в генетической лаборатории детской больницы Аль-Джалила в Дубае, а ДНК извлекли из клеток периферической крови с использованием стандартных протоколов выделения ДНК.

Объясняя важность исследования, ученые заявили, что «пациенты [ближневосточного] происхождения долгое время были недостаточно представлены в генетических исследованиях, подчеркивая важность нашего исследования для характеристики генетического ландшафта болезни MIS-C в этой когорте».

Результаты исследования показали, что существует связь между генетическими данными, началом заболевания и устойчивостью к лечению со «значительным увеличением количества редких, вероятно вредных вариантов», что объясняет повышенную предрасположенность к MIS-C.

«Результаты этого исследования показывают, что редкие генетические факторы играют роль в заболевании MIS-C и выявляют связанные с иммунитетом пути, которые могут стать мишенями для вмешательства», — сказал Ахмад Абу Тайюн, директор Детского центра геномики Аль-Джалила и доцент генетики в МБРУ.

«Мы надеемся, что теперь это вызовет дополнительные исследования для функциональной характеристики некоторых из идентифицированных генов и распространения геномного секвенирования на более разнообразные популяции, чтобы полностью охарактеризовать генетический ландшафт этого нового заболевания», — добавил доктор Абу Тайюн.

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