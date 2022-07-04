Завтра на Землю обрушится магнитная буря: что нужно знать

Июль 2022 года будет непростым для метеозависимых людей. В этом месяце на каждой неделе ожидаются магнитные бури разной силы.

Первая двухдневная магнитная буря в июле ожидается 5 и 6 июля. Активность 5 июля будет слабой, а 6 июля — более высокой.

Об этом пишет УНИАН.

На второй неделе месяца Украину накроет трехдневная магнитная буря с 15 по 17 июля, активность Солнца 17 июля будет самой высокой за месяц. Затем слабую магнитную бурю стоит ждать 22 и 23 июля. Последние дни месяца тоже отметятся высокой активностью — 30 июля будет средняя буря, а 31 июля — слабая.

Сильнее всего магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин, а также обладателей слабого здоровья и хронических заболеваний.

Чтобы свести к минимуму негативные последствия магнитных бурь, придерживайтесь правил здорового образа жизни за несколько дней до бури.

Прежде всего, пейте достаточно чистой воды, исключите из рациона жирную, жареную, острую пищу. Откажитесь от алкоголя, сигарет, крепкого кофе и энергетических напитков. Пейте зеленый, травяной или фруктовый чай. Регулярно проветривайте комнату, ложитесь спать в одно и то же время.

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