Землю накроет сильной магнитной бурей: как уберечь здоровье

Геомагнитная буря может влиять на самочувствие метеозависимых людей, тех, у кого есть хронические болезни, гипертония, гипотония, болезни сердца и сосудов.
Об этом пишет РБК.
Частыми симптомами являются:
- снижение или повышение артериального давления;
- неприятные ощущения в области сердца;
- ощущение тяжести в ногах;
- могут обостриться хронические заболевания;
- головная боль, мигрень;
- бессонница или сонливость;
- ухудшение настроения, снижение работоспособности, депрессивное состояние.
При этом медики советуют во время бурь больше отдыхать и избегать стрессов. Помните о правильном питании, питьевом режиме, откажитесь от вредных привычек, не перенапрягайтесь физически и эмоционально.
Обязательно спите не менее 7-8 часов в сутки, гуляйте на свежем воздухе, но избегайте долгого нахождения на солнце в жаркие дни. Кроме того, откажитесь от вредной еды, напитков — пейте негазированную воду, травяной чай, ешьте больше овощей, фруктов.
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