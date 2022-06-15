Землю накроет сильной магнитной бурей: как уберечь здоровье

Из-за недавней вспышки на Солнце сегодня нас ждет сильная магнитная буря, которая может вызвать недомогание и обострение болезней у многих людей.

Геомагнитная буря может влиять на самочувствие метеозависимых людей, тех, у кого есть хронические болезни, гипертония, гипотония, болезни сердца и сосудов.

Об этом пишет РБК.

Частыми симптомами являются:

снижение или повышение артериального давления;

неприятные ощущения в области сердца;

ощущение тяжести в ногах;

могут обостриться хронические заболевания;

головная боль, мигрень;

бессонница или сонливость;

ухудшение настроения, снижение работоспособности, депрессивное состояние.

При этом медики советуют во время бурь больше отдыхать и избегать стрессов. Помните о правильном питании, питьевом режиме, откажитесь от вредных привычек, не перенапрягайтесь физически и эмоционально.

Обязательно спите не менее 7-8 часов в сутки, гуляйте на свежем воздухе, но избегайте долгого нахождения на солнце в жаркие дни. Кроме того, откажитесь от вредной еды, напитков — пейте негазированную воду, травяной чай, ешьте больше овощей, фруктов.

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