Готовьте зонтики: Израиль скоро накроют дожди

Температура воздуха в Израиле продолжает падать, а синоптики прогнозируют дождь в конце этой недели.

Погода сегодня будет частично облачной или ясной, температура воздуха немного понизится и приблизится к среднесезонной, особенно на суше и в горах.

Жара будет от легкой до умеренной в горах, от умеренной до сильной вдоль береговой линии, в низинах и на севере Негева, и сильной в восточных долинах, районах Мертвого моря и Аравы.

Во вторник будет переменная облачность. По данным Meteo-Tech, будет дополнительно небольшое понижение температуры, особенно в горах и на суше. В утренние часы на побережье возможны небольшие дожди.

В среду будет переменная облачность и немного прохладнее, особенно в горах, где температура будет ниже, чем обычно для этого сезона. В утренние часы на севере и в центре Израиля возможны небольшие локальные осадки.

Ранее Курсор писал, что новое исследование показало, что глобальное потепление: Восточное Средиземноморье и Ближний Восток особенно подвержены риску. По прогнозам ученых, к концу ХХІ века температура в регионе поднимется на 5 градусов больше, чем в остальном мире.

Также наша редакция сообщала, ученые назвали неожиданные последствия глобального потепления. Ученые считают, что в будущем человечеству придется приложить много усилий для эпидемиологического надзора за самыми опасными с точки зрения биологического разнообразия тропическими регионами.