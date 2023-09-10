Израильтян предупредили о приближении потепления — названа дата

Солнечная активность будет высокой.

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 11 сентября, на большей части территории нашей страны потеплеет. Ожидается ясная погода и слабый ветер до 4,3 м/с. Атмосферное давление не изменится, а солнечная активность будет высокой.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: +31°С днем, +20°С ночью;

Тель-Авив: +32°С днем, +23°С ночью;

Хайфа: +29°С днем, +22°С ночью;

Беэр-Шева: +38°С днем, +21°С ночью;

Эйлат: +40°С днем, +26°С ночью;

Ашдод: +33°С днем, +23°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды составит:

Южное побережье: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см. Ветер западный, скорость 5-15 км/ч.

Северное побережье: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см. Ветер северный, скорость 5-15 км/ч.

Пляжи Красного моря: вода прогрета до 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

Пляжи Кинерета: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 5-15 км/ч.

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