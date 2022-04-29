Погода на выходных: ожидается потепление, возможны песчаные бури

В пятницу произойдет значительное повышение температуры, особенно в северных горах, с возможностью песчаных бурь во второй половине дня.

В субботу в большинстве районов страны будет жарко и сухо. На юге страны ожидаются сильные ветры, сопровождаемые сухой погодой и возможностью песчаных бурь. С полудня ожидается более прохладная и влажная погода, с сильными ветрами и сухостью в большинстве районов страны.

Воскресенье будет от частично облачного до ясного со значительным понижением температуры. Ожидается, что будет немного прохладнее, чем обычно для этого сезона.

Понедельник будет частично облачным со значительным повышением температуры, особенно в северных горах. Температура будет выше нормы для сезона.