Погода в Израиле на 10 сентября: сильная жара не спадет

Фото: wikipedia.org

В Израиле по-прежнему сохранится сильная жара и будет ощущаться тяжесть тепловой нагрузки.

10 сентября в Израиле ожидается переменная облачность до ясности. Жара сохранится, и лишь в некоторых регионах будет небольшое понижение температуры. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +31°С днем, +20°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +32°С днем, +24°С ночью;

Хайфа: ясно, +34°С днем, +24°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +21°С ночью;

Эйлат: ясно, +39°С днем, +27°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 10 сентября составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-100 см. Ветер западный, скорость 10-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-100 см. Ветер западный, скорость 10-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-110 см. Ветер западный, скорость 10-30 км/ч.

: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-110 см. Ветер западный, скорость 10-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 25-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 25-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 31°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч. Ранее Курсор писал, что новый лабораторный эксперимент показал, что при экстремальных температурах и давлениях комбинация железа, углерода и воды — всех потенциальных ингредиентов, обнаруженных на границе ядра и мантии, — может образовывать алмаз.

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Автор материала: Ирен Давид