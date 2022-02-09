Прогноз погоды на 10 февраля, четверг: дожди

Синоптики сделали прогноз погоды на завтра. Ожидается понижение температуры, пасмурно, дождь. Солнечная активность низкая. Температура воды в Мертвом море составит 18°С.

Синоптики сделали прогноз погоды на четверг, 10 февраля. Завтра на большей части территории страны понижение температуры, пасмурно, дождь, слабый ветер до 4.6 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность низкая.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: сильный дождь, +8°С днем, +3°С ночью;

Тель-Авив: дождь, +16°С днем, +10°С ночью;

Хайфа: сильный дождь, +12°С днем, +7°С ночью;

Беэр Шева: сильный дождь, +14°С днем, +6°С ночью;

Эйлат: переменная облачность, +20°С днем, +8°С ночью;

Тверия: сильный дождь, +15°С днем, +10°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 10 февраля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 17°С. Сильное волнение, высота волн 180-380 см. Ветер западный, скорость 15-35 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 17°С. Сильное волнение, высота волн 180-380 см. Ветер западный, скорость 15-35 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 17°С. Сильное волнение, высота волн 180-380 см. Ветер западный, скорость 15-35 км/ч.

: вода прогрета до 17°С. Сильное волнение, высота волн 180-380 см. Ветер западный, скорость 15-35 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер юго-западный, скорость 5-20 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 18°С.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что метеорологическая служба Великобритании сообщает о суровых погодных условиях. В последнее время на Земле разыгралась настоящая война суровой погоды с человеческой цивилизацией. Сообщается, что датский шторм «Малик» обрушится на береговую линию Великобритании.

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