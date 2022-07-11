Прогноз погоды на 12 июля: ясно и тепло

22:11, Сегодня
Погода, Новости Израиля
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Фото: pixabay.com

Синоптики заявили, что завтра в Иерусалиме немного поднимется температура воздуха. Кроме того, на всей территории Израиля завтра будет солнечная погода.

Согласно прогнозу синоптиков, 12 июля, во вторник, в Израиле будет наблюдаться солнечная погода. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.7 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: ясно, +29°С днем, +18°С ночью;
  • Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +22°С ночью;
  • Хайфа: ясно, +27°С днем, +20°С ночью;
  • Беэр-Шева: ясно, +33°С днем, +20°С ночью;
  • Эйлат: ясно, +39°С днем, +26°С ночью;
  • Тверия: ясно, +35°С днем, +23°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 12 июля составит:

  • Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 29°С. Сильное волнение, высота волн 90-140 см.
    Ветер северо-западный, скорость 10-25 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 29°С. Сильное волнение, высота волн 90-140 см.
    Ветер северо-западный, скорость 10-25 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см.
    Ветер южный, скорость 10-30 км/ч.

Ранее Курсор сообщал, что представитель ООН считает, что Израиль готов стать мировым лидером в разработке технологии улавливания углерода.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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