Прогноз погоды на 12 июля: ясно и тепло

Согласно прогнозу синоптиков, 12 июля, во вторник, в Израиле будет наблюдаться солнечная погода. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.7 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +29°С днем, +18°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +22°С ночью;

Хайфа: ясно, +27°С днем, +20°С ночью;

Беэр-Шева: ясно, +33°С днем, +20°С ночью;

Эйлат: ясно, +39°С днем, +26°С ночью;

Тверия: ясно, +35°С днем, +23°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 12 июля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 29°С. Сильное волнение, высота волн 90-140 см.

Ветер северо-западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 29°С. Сильное волнение, высота волн 90-140 см. Ветер северо-западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 29°С. Сильное волнение, высота волн 90-140 см.

Ветер северо-западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 29°С. Сильное волнение, высота волн 90-140 см. Ветер северо-западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см.

Ветер южный, скорость 10-30 км/ч.

Ранее Курсор сообщал, что представитель ООН считает, что Израиль готов стать мировым лидером в разработке технологии улавливания углерода.