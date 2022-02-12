Прогноз погоды на 13 февраля, воскресенье: небольшое потепление

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 13 февраля, согласно которым завтра на всей территории Израиля ожидается солнечная теплая погода.

В воскресенье, 13 февраля, во всех регионах Израиля будет теплая погода без осадков. Синоптики прогнозируют на большей части территории страны повышение температуры, ясную погоду, легкий ветер до 3.1 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +16°С днем, +7°С ночью;

Тель-Авив: переменная облачность, +18°С днем, +6°С ночью;

Хайфа: ясно, +17°С днем, +7°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +21°С днем, +6°С ночью;

Эйлат: ясно, +24°С днем, +9°С ночью;

Тверия: ясно, +21°С днем, +9°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 13 февраля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 16°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 16°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 17°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 17°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер восточный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер восточный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер южный, скорость 5-20 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 18°С.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что коалы попали в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Сообщается, что власти Австралии внесли коал в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. На Восточном побережье Австралии повышен уровень государственной защиты коал.

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