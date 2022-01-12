Прогноз погоды на 13 января, четверг: переменная облачность

Синоптики сделали прогноз погоды на четверг, 13 января. Завтра на большей части территории страны понижение температуры, переменная облачность, ветер до 4.6 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность низкая.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: облачно, +16°С днем, +7°С ночью;

Тель-Авив: переменная облачность, +20°С днем, +8°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +17°С днем, +9°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +21°С днем, +5°С ночью;

Эйлат:облачно, +21°С днем, +11°С ночью;

Тверия: переменная облачность, +20°С днем, +10°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 13 января составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 19°С. Сильное волнение, высота волн 120-300 см. Ветер юго-западный, скорость 20-35 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 19°С. Сильное волнение, высота волн 120-300 см. Ветер юго-западный, скорость 20-35 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 19°С. Сильное волнение, высота волн 120-300 см. Ветер юго-западный, скорость 20-35 км/ч.

: вода прогрета до 19°С. Сильное волнение, высота волн 120-300 см. Ветер юго-западный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Кинерета: вода в Галилейском море — около 18°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-восточный, скорость 10-20 км/ч. Температура воды в Мертвом море в районе 20°С. «Курсор» писал ранее о том, что в Южной Африке погибли пять человек в результате наводнений.

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