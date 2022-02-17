Прогноз погоды на 18 февраля, пятница: переменная облачность

Синоптики сделали прогноз погоды на пятницу, 18 февраля. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 3.9 м/с. Атмосферное давление — небольшое понижение. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +15°С днем, +7°С ночью;
- Тель-Авив: облачно, +19°С днем, +8°С ночью;
- Хайфа: облачно, +16°С днем, +9°С ночью;
- Беэр Шева: облачно, +20°С днем, +7°С ночью;
- Эйлат: облачно, +22°С днем, +12°С ночью;
- Тверия: переменная облачность, +22°С днем, +11°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 18 февраля составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветер юго-западный, скорость 20-30 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 18°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветер юго-западный, скорость 20-30 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер южный, скорость 10-20 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 17°С.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что метеорологическая служба Великобритании сообщает о суровых погодных условиях. В последнее время на Земле разыгралась настоящая война суровой погоды с человеческой цивилизацией. Сообщается, что датский шторм «Малик» обрушится на береговую линию Великобритании.
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