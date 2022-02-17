Прогноз погоды на 18 февраля, пятница: переменная облачность

В израильском гидрометцентре опубликовали прогноз погоды на завтра. Согласно данным, в пятницу на большей части территории страны температура останется без изменений.

Синоптики сделали прогноз погоды на пятницу, 18 февраля. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 3.9 м/с. Атмосферное давление — небольшое понижение. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +15°С днем, +7°С ночью;

Тель-Авив: облачно, +19°С днем, +8°С ночью;

Хайфа: облачно, +16°С днем, +9°С ночью;

Беэр Шева: облачно, +20°С днем, +7°С ночью;

Эйлат: облачно, +22°С днем, +12°С ночью;

Тверия: переменная облачность, +22°С днем, +11°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 18 февраля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветер юго-западный, скорость 20-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветер юго-западный, скорость 20-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 18°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветер юго-западный, скорость 20-30 км/ч.

: вода прогрета до 18°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветер юго-западный, скорость 20-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер южный, скорость 10-20 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 17°С.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что метеорологическая служба Великобритании сообщает о суровых погодных условиях. В последнее время на Земле разыгралась настоящая война суровой погоды с человеческой цивилизацией. Сообщается, что датский шторм «Малик» обрушится на береговую линию Великобритании.

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