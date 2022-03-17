Прогноз погоды на 18 марта, пятница: переменная облачность

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 18 марта, согласно которым завтра на всей территории Израиля ожидается облачная погода.

Синоптики сделали прогноз погоды на пятницу, 18 марта. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, переменная облачность, слабый ветер до 5.4 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: дождь, +11°С днем, +1°С ночью;

Тель-Авив: переменная облачность, +16°С днем, +5°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +12°С днем, +4°С ночью;

Беэр Шева: дождь, +17°С днем, +1°С ночью;

Эйлат: переменная облачность, +22°С днем, +8°С ночью;

Тверия: переменная облачность, +13°С днем, +5°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 18 марта составит:

Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 16°С. Сильное волнение, высота волн 190-180 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

Северное побережье: вода прогрета до 16°С. Сильное волнение, высота волн 190-180 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 21°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-40 км/ч.

Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 17°С.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме и его окрестностях выпал снег.