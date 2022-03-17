Прогноз погоды на 18 марта, пятница: переменная облачность

Синоптики сделали прогноз погоды на пятницу, 18 марта. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, переменная облачность, слабый ветер до 5.4 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
Иерусалим: дождь, +11°С днем, +1°С ночью;
Тель-Авив: переменная облачность, +16°С днем, +5°С ночью;
Хайфа: переменная облачность, +12°С днем, +4°С ночью;
Беэр Шева: дождь, +17°С днем, +1°С ночью;
Эйлат: переменная облачность, +22°С днем, +8°С ночью;
Тверия: переменная облачность, +13°С днем, +5°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 18 марта составит:
Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 16°С. Сильное волнение, высота волн 190-180 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
Северное побережье: вода прогрета до 16°С. Сильное волнение, высота волн 190-180 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 21°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-40 км/ч.
Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 17°С.
«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме и его окрестностях выпал снег.