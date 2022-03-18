Прогноз погоды на 19 марта, суббота: кратковременные осадки

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 19 марта, согласно которым завтра на всей территории Израиля ожидаются кратковременные осадки.

Синоптики сделали прогноз погоды на субботу, 19 марта. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, переменная облачность, кратковременные осадки. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: дождь, +10°С днем, +4°С ночью;

Тель-Авив: дождь, +17°С днем, +9°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +13°С днем, +8°С ночью;

Беэр Шева: дождь, +17°С днем, +1°С ночью;

Эйлат: переменная облачность, +22°С днем, +8°С ночью;

Тверия: переменная облачность, +13°С днем, +5°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 19 марта составит:

Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 16°С. Сильное волнение, высота волн 190-180 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

Северное побережье: вода прогрета до 16°С. Сильное волнение, высота волн 190-180 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 21°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-40 км/ч.

Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 17°С.

«Курсор» ранее сообщал, что пыльные бури вызовут сильное загрязнение воздуха в Негеве на юге Израиля.