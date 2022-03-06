Пыльные бури вызовут сильное загрязнение воздуха в Негеве на юге Израиля

В воскресенье днем ​​ожидается сильное загрязнение воздуха в регионах Негев и Арава на юге Израиля из-за пыльных бурь, исходящих с Синайского полуострова.

В воскресенье днем ​​ожидается сильное загрязнение воздуха в регионах Негев и Арава на юге Израиля из-за пыльных бурь, исходящих с Синайского полуострова, об этом сообщили министерства охраны окружающей среды и здравоохранения.

Министерства рекомендовали израильтянам, проживающим в регионе, особенно тем, у кого есть проблемы со здоровьем, избегать любых мероприятий на свежем воздухе. Ожидается, что ночью качество воздуха вернется к норме, добавили в министерствах.

«Курсор» писал ранее о том, что в Израиле могут отменить судимость за хранение и употребление каннабиса. Новая поправка к закону предусматривает, что правонарушение, связанное с употреблением каннабиса или хранением для собственного потребления, совершенное в первый или второй раз, будет наказываться штрафом без судимости.

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