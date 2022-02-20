Прогноз погоды на 21 февраля, понедельник: переменная облачность

Израильские метеорологи сделали прогноз погоды на завтра. На большей части территории страны температура останется без изменений.

Синоптики сделали прогноз погоды на понедельник, 21 февраля. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, облачно, слабый ветер до 3.7 м/с. Атмосферное давление — небольшое повышение. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: малооблачно, +14°С днем, +6°С ночью;

Тель-Авив: переменная облачность, +18°С днем, +11°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +15°С днем, +9°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +19°С днем, +8°С ночью;

Эйлат: переменная облачность, +21°С днем, +10°С ночью;

Тверия: переменная облачность, +20°С днем, +12°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 21 февраля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 17°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 17°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 16°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 17°С.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что метеорологическая служба Великобритании сообщает о суровых погодных условиях. В последнее время на Земле разыгралась настоящая война суровой погоды с человеческой цивилизацией. Сообщается, что датский шторм «Малик» обрушится на береговую линию Великобритании.

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