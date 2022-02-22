Прогноз погоды на 23 февраля, среда: переменная облачность

Синоптики сделали прогноз погоды на среду, 23 февраля. Завтра на большей части территории страны повышение температуры, ясно, слабый ветер до 3.5 м/с. Атмосферное давление — небольшое понижение. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: малооблачно, +21°С днем, +11°С ночью;
- Тель-Авив: переменная облачность, +23°С днем, +10°С ночью;
- Хайфа: переменная облачность, +22°С днем, +9°С ночью;
- Беэр-Шева: переменная облачность, +25°С днем, +8°С ночью;
- Эйлат: переменная облачность, +26°С днем, +12°С ночью;
- Тверия: переменная облачность, +28°С днем, +12°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 23 февраля составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см. Ветер северный, скорость 10-30 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 17°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см. Ветер северный, скорость 10-30 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см. Ветер восточный, скорость 10-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер восточный, скорость 10-25 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 18°С.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что метеорологическая служба Великобритании сообщает о суровых погодных условиях. В последнее время на Земле разыгралась настоящая война суровой погоды с человеческой цивилизацией. Сообщается, что датский шторм «Малик» обрушится на береговую линию Великобритании.
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