Прогноз погоды на 23 февраля, среда: переменная облачность

Согласно прогнозу израильских метеорологов, завтра на территории всей страны будет пасмурная погода. На большей части территории страны температура слегка повысится, а осадков не предвидится.

Синоптики сделали прогноз погоды на среду, 23 февраля. Завтра на большей части территории страны повышение температуры, ясно, слабый ветер до 3.5 м/с. Атмосферное давление — небольшое понижение. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: малооблачно, +21°С днем, +11°С ночью;

Тель-Авив: переменная облачность, +23°С днем, +10°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +22°С днем, +9°С ночью;

Беэр-Шева: переменная облачность, +25°С днем, +8°С ночью;

Эйлат: переменная облачность, +26°С днем, +12°С ночью;

Тверия: переменная облачность, +28°С днем, +12°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 23 февраля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см. Ветер северный, скорость 10-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см. Ветер северный, скорость 10-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 17°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см. Ветер северный, скорость 10-30 км/ч.

: вода прогрета до 17°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см. Ветер северный, скорость 10-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см. Ветер восточный, скорость 10-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см. Ветер восточный, скорость 10-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер восточный, скорость 10-25 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 18°С.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что метеорологическая служба Великобритании сообщает о суровых погодных условиях. В последнее время на Земле разыгралась настоящая война суровой погоды с человеческой цивилизацией. Сообщается, что датский шторм «Малик» обрушится на береговую линию Великобритании.

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