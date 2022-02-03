Прогноз погоды на 4 февраля, пятница: местами дожди

Синоптики сделали прогноз погоды на завтра. Ожидается, что 4 февраля в Израиле будет облачная погода, местами будут наблюдаться осадки, а температура немного снизится.

Синоптики сделали прогноз погоды на пятницу, 4 февраля. Завтра на большей части территории страны температура снизится, облачно, возможен дождь, умеренный ветер до 6.2 м/с. Атмосферное давление — небольшое повышение. Солнечная активность низкая.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: облачно, +9°С днем, +3°С ночью;

Тель-Авив: дождь, +15°С днем, +10°С ночью;

Хайфа: дождь, +12°С днем, +7°С ночью;

Беэр Шева: облачно, +15°С днем, +6°С ночью;

Эйлат: облачно, +20°С днем, +10°С ночью;

Тверия: дождь, +16°С днем, +10°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 4 февраля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 17°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер юго-западный, скорость 25-45 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 17°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер юго-западный, скорость 25-45 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 18°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер юго-западный, скорость 25-45 км/ч.

: вода прогрета до 18°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер юго-западный, скорость 25-45 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 60-120 см. Ветер юго-западный, скорость 10-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 60-120 см. Ветер юго-западный, скорость 10-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 19°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см. Ветер юго-западный, скорость 15-35 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 18°С.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что очередной вид редких животных вымирает из-за изменений климата. Самой серьезной угрозой для выживаемости носорогов считаются инвазивные виды животных и стихийные бедствия, — наводнения и пожары, что в последние годы все чаще бушуют в их среде обитания.

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