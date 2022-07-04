Прогноз погоды на 5 июля: ясно и жарко

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В израильском гидрометцентре сообщили о том, что завтра на территории страны ожидается солнечная, практически безветренная погода, а вода на пляжах прогреется до 25-29 градусов по Цельсию.

Согласно прогнозу синоптиков, завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 5.2 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +30°С днем, +21°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +23°С ночью;

Хайфа: ясно, +27°С днем, +20°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +21°С ночью;

Эйлат: ясно, +42°С днем, +28°С ночью;

Тверия: ясно, +37°С днем, +24°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 5 июля составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер юго-западный, скорость 10-35 км/ч. Температура воды в Мертвом море в районе 28°С. Ранее наш сайт сообщал, что ученые приблизились к разгадке тайны последнего ледникового периода. Кроме того, мы писали, что ученые рассказали, как можно спасти Землю от глобального потепления.

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Автор материала: Аарон Шендецкий