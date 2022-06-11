Прогноз погоды в Израиле на 12 июня: ожидается понижение температуры

Синоптики составили прогноз погоды на воскресенье, 12 июня. Завтра на большей части территории страны понижение температуры, ясно, слабый ветер до 5.3 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +29°С днем, +17°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +20°С ночью;
- Хайфа: переменная облачность, +25°С днем, +20°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +34°С днем, +21°С ночью;
- Эйлат: ясно, +43°С днем, +28°С ночью;
- Тверия: ясно, +34°С днем, +24°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 12 июня составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 26°С. Сильное волнение, высота волн 70-140 см. Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 26°С. Сильное волнение, высота волн 70-140 см.
Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер юго-западный, скорость 10-30 км/ч.
«Курсор» ранее писал, что усиление жары повышает смертность в Израиле.
Также сообщалось, что тысячи израильтян отправились на природу: названы места массового отдыха, которые уже переполнены.