Прогноз погоды в Израиле на 12 июня: ожидается понижение температуры

22:12, Вчера
Погода, Новости Израиля
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Фото: Yossi Aloni/Flash90

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на завтра, согласно которым произойдет понижение температуры, будет ясно, слабый ветер 5-6 м/с.

Синоптики составили прогноз погоды на воскресенье, 12 июня. Завтра на большей части территории страны понижение температуры, ясно, слабый ветер до 5.3 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: ясно, +29°С днем, +17°С ночью;
  • Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +20°С ночью;
  • Хайфа: переменная облачность, +25°С днем, +20°С ночью;
  • Беэр Шева: ясно, +34°С днем, +21°С ночью;
  • Эйлат: ясно, +43°С днем, +28°С ночью;
  • Тверия: ясно, +34°С днем, +24°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 12 июня составит:

  • Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 26°С. Сильное волнение, высота волн 70-140 см. Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 26°С. Сильное волнение, высота волн 70-140 см.
    Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер юго-западный, скорость 10-30 км/ч.

«Курсор» ранее писал, что усиление жары повышает смертность в Израиле.

Также сообщалось, что тысячи израильтян отправились на природу: названы места массового отдыха, которые уже переполнены.

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Автор материала:
Орли Шендт
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