Тысячи израильтян отправились на природу: названы места массового отдыха, которые уже переполнены

Объединение городов предупреждает, что температура воздуха в районе озера Кинерет превышает сегодня 40 градусов и призывает воздержаться от посещения местных пляжей.

Несмотря на сильную жару, тысячи израильтян выехали на природу, чтобы отдохнуть у воды. Но из-за большого наплыва людей некоторые места оказали переполнены.

Так, речь идет о пляжах ор, Нахшолим, Неве-Ям в районе Хоф ха-Кармель. Местные власти уже посоветовали израильтянам не посещать эти районы на своих машинах. Дело в том, что, если у воды еще получится как-то найти свободное место, но парковочные места заняты все.

Кроме того, некоторые пляжи Кинерета также закрыты для посещения. В объединении городов озера уже заявили, что пляж Хоф Хокук Цафон, который находится на севере водоема, закрыт из-за переполненности парковки.

Ситуация меняется очень быстро. Через несколько часов переполненными могут оказаться и другие пляжи.

Ранее редакция Курсора сообщала, что министерство туризма выделило 50 млн долларов на новые отели. Поскольку въездной туризм постепенно набирает обороты, Министерство туризма Израиля выделило 165 миллионов шекелей (49 миллионов долларов США) в виде грантов на поддержку планов по созданию новых гостиниц по всему Израилю или расширению уже существующих.

Кроме того, мы писали, что цены на авиабилеты в Юго-восточную Азию снизятся.

Еще напомним, что израильские пляжи попали в сотню лучших пляжей мира.