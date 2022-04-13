Прогноз погоды в Израиле на 14 апреля: солнечно

Израильские метеорологи опубликовали погодные данные на 14 апреля, согласно которым завтра на всей территории Израиля ожидается солнечная теплая погода.

В воскресенье, 14 апреля, во всех регионах Израиля будет теплая погода без осадков. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.7 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая.