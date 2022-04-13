Прогноз погоды в Израиле на 14 апреля: солнечно

В воскресенье, 14 апреля, во всех регионах Израиля будет теплая погода без осадков. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.7 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +20°С днем, +9°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +21°С днем, +10°С ночью;
- Хайфа: ясно, +17°С днем, +11°С ночью;
- Беэр Шева: ясно +23°С днем, +9°С ночью;
- Эйлат: ясно, +28°С днем, +15°С ночью;
- Тверия: ясно, +26°С днем, +13°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 11 апреля составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 19°С.Сильное волнение, высота волн 80-150 см. Ветер северный, скорость 20-40 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 19°С.Сильное волнение, высота волн 80-150 см. Ветер северный, скорость 20-40 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 25-35 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 19°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 18°С.
«Курсор» писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.