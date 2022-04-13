Прогноз погоды в Израиле на 14 апреля: солнечно

22:02, Сегодня
Погода, Новости Израиля
погода фото
Фото: pixabay.com

Израильские метеорологи опубликовали погодные данные на 14 апреля, согласно которым завтра на всей территории Израиля ожидается солнечная теплая погода.

В воскресенье, 14 апреля, во всех регионах Израиля будет теплая погода без осадков. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.7 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: ясно, +20°С днем, +9°С ночью;
  • Тель-Авив: ясно, +21°С днем, +10°С ночью;
  • Хайфа: ясно, +17°С днем, +11°С ночью;
  • Беэр Шева: ясно +23°С днем, +9°С ночью;
  • Эйлат: ясно, +28°С днем, +15°С ночью;
  • Тверия: ясно, +26°С днем, +13°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 11 апреля составит:

  • Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 19°С.Сильное волнение, высота волн 80-150 см. Ветер северный, скорость 20-40 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 19°С.Сильное волнение, высота волн 80-150 см. Ветер северный, скорость 20-40 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 25-35 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 19°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 18°С.

«Курсор» писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Аарон Шендецкий
ТЭГИ:
Читайте также