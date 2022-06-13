Прогноз погоды в Израиле на 14 июня

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В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на завтра, согласно которым температура останется на вчерашних значениях, однако на севере будет дождь.

Синоптики составили прогноз погоды на вторник, 14 июня. Завтра на большей части территории страны температура не изменится, переменная облачность. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +27°С днем, +16°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +29°С днем, +21°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +24°С днем, +18°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +19°С ночью;

Эйлат: ясно, +39°С днем, +24°С ночью;

Тверия: дождь, +32°С днем, +22°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 14 июня составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 27°С.

: температура воды в Средиземном море — 27°С. Северное побережье : вода прогрета до 27°С.

: вода прогрета до 27°С. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 30°С.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 30°С. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 24°С. «Курсор» ранее писал, что усиление жары повышает смертность в Израиле. Также сообщалось, что тысячи израильтян отправились на природу: названы места массового отдыха, которые уже переполнены.

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Автор материала: Аарон Шендецкий