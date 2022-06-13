Прогноз погоды в Израиле на 14 июня

Синоптики составили прогноз погоды на вторник, 14 июня. Завтра на большей части территории страны температура не изменится, переменная облачность. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +27°С днем, +16°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +29°С днем, +21°С ночью;
- Хайфа: переменная облачность, +24°С днем, +18°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +19°С ночью;
- Эйлат: ясно, +39°С днем, +24°С ночью;
- Тверия: дождь, +32°С днем, +22°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 14 июня составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 27°С.
- Северное побережье: вода прогрета до 27°С.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 30°С.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 24°С.
«Курсор» ранее писал, что усиление жары повышает смертность в Израиле.
Также сообщалось, что тысячи израильтян отправились на природу: названы места массового отдыха, которые уже переполнены.