Прогноз погоды в Израиле на 15 апреля: солнечно

22:10, Вчера
Погода, Новости Израиля
погода фото
Фото: pixabay.com

Израильские метеорологи опубликовали погодные данные на 15 апреля, согласно которым завтра на всей территории Израиля ожидается солнечная теплая погода.

В пятницу, 15 апреля, во всех регионах Израиля будет теплая погода без осадков. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.1 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: ясно, +22°С днем, +12°С ночью;
  • Тель-Авив: ясно, +22°С днем, +10°С ночью;
  • Хайфа: ясно, +19°С днем, +10°С ночью;
  • Беэр Шева: ясно +25°С днем, +9°С ночью;
  • Эйлат: ясно, +31°С днем, +16°С ночью;
  • Тверия: ясно, +28°С днем, +13°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 11 апреля составит:

  • Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 19°С. Легкое волнение, высота волн 80-140 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 19°С. Легкое волнение, высота волн 80-140 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 19°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 19°С.

«Курсор» писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Аарон Шендецкий
ТЭГИ:
Читайте также