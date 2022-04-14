Прогноз погоды в Израиле на 15 апреля: солнечно

В пятницу, 15 апреля, во всех регионах Израиля будет теплая погода без осадков. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.1 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая.

Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +22°С днем, +12°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +22°С днем, +10°С ночью;

Хайфа: ясно, +19°С днем, +10°С ночью;

Беэр Шева: ясно +25°С днем, +9°С ночью;

Эйлат: ясно, +31°С днем, +16°С ночью;

Тверия: ясно, +28°С днем, +13°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 11 апреля составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 19°С. Легкое волнение, высота волн 80-140 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 19°С. Легкое волнение, высота волн 80-140 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 19°С. Легкое волнение, высота волн 80-140 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.

: вода прогрета до 19°С. Легкое волнение, высота волн 80-140 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 19°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. Температура воды в Мертвом море в районе 19°С. «Курсор» писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.