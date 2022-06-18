Прогноз погоды в Израиле на 19 июня: ясно

Фото: pixabay.com

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 19 июня, согласно которым завтра на всей территории Израиля будет ясная погода.

Синоптики сделали прогноз погоды на воскресенье, 19 июня. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.9 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +28°С днем, +18°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +29°С днем, +22°С ночью;

Хайфа: ясно, +25°С днем, +19°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +32°С днем, +20°С ночью;

Эйлат: ясно, +38°С днем, +25°С ночью;

Тверия: ясно, +34°С днем, +23°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 19 июня составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 26°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 26°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 20-40 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 20-40 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Температура воды в Мертвом море в районе 30°С. Курсор писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.

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Автор материала: Алекс Арнав