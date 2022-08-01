Прогноз погоды в Израиле на 2 августа: ясно и тепло

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В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на второе августа, согласно которым завтра на всей территории Израиля будет солнечная погода.

Синоптики сделали прогноз погоды на вторник, 2 августа. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.7 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная. Иерусалим: ясно, +31°С днем, +21°С ночью;

Тель-Авив: малооблачно, +32°С днем, +24°С ночью;

Хайфа: ясно, +28°С днем, +22°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +20°С ночью;

Эйлат: ясно, +41°С днем, +27°С ночью;

Тверия: ясно, +38°С днем, +25°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 1 августа составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 30°С. Сильное волнение, высота волн 80-130 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 30°С. Сильное волнение, высота волн 80-130 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 30°С. Сильное волнение, высота волн 80-130 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 30°С. Сильное волнение, высота волн 80-130 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 20-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 31°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Температура воды в Мертвом море в районе 31°С. Курсор писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.

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Автор материала: Аарон Шендецкий