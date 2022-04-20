Прогноз погоды в Израиле на 21 апреля: солнечно

Синоптики сделали прогноз погоды на четверг, 21 апреля. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.3 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +21°С днем, +9°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +21°С днем, +12°С ночью;
- Хайфа: ясно, +18°С днем, +11°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +25°С днем, +10°С ночью;
- Эйлат: ясно, +29°С днем, +16°С ночью;
- Тверия: ясно, +26°С днем, +14°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 21 апреля составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 18°С. Сильное волнение, высота волн 90-130 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 18°С. Сильное волнение, высота волн 90-130 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-40 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 20°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 19°С.
Курсор писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.