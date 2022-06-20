Прогноз погоды в Израиле на 21 июня: переменная облачность с прояснениями

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Согласно прогнозу синоптиков, в горных и внутренних районах страны завтра температура останется на тех же значениях. Стоит отметить, что на севере и в центре будет облачная погода.

Синоптики дали новый прогноз погоды на 21 июня, вторник. Завтра на большей части территории страны понижение температуры, ясно, умеренный ветер до 6.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +25°С днем, +16°С ночью;

Тель-Авив: переменная облачность, +28°С днем, +22°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +25°С днем, +19°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +30°С днем, +20°С ночью;

Эйлат: ясно, +37°С днем, +23°С ночью;

Тверия: переменная облачность, +33°С днем, +22°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 21 июня составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 26°С. Легкое волнение, высота волн 80-110 см.

Ветер западный, скорость 20-35 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 26°С. Легкое волнение, высота волн 80-110 см. Ветер западный, скорость 20-35 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 80-110 см.

Ветер западный, скорость 20-35 км/ч.

: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 80-110 см. Ветер западный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер южный, скорость 20-40 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 20-40 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 26°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см.

Ветер западный, скорость 15-30 км/ч. Температура воды в Мертвом море в районе 30°С. Ранее наш сайт сообщал, что в ранее стабильной Восточной Антарктиде зафиксировано первое обрушение шельфового ледника. Кроме того, Курсор писал, что ученые рассказали, как редкие виды животных приспосабливаются к вымиранию лесов. Еще напомним, что арктические льды утончается с пугающей скоростью.

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Автор материала: Аарон Шендецкий