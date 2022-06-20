Прогноз погоды в Израиле на 21 июня: переменная облачность с прояснениями

Синоптики дали новый прогноз погоды на 21 июня, вторник. Завтра на большей части территории страны понижение температуры, ясно, умеренный ветер до 6.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +25°С днем, +16°С ночью;
- Тель-Авив: переменная облачность, +28°С днем, +22°С ночью;
- Хайфа: переменная облачность, +25°С днем, +19°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +30°С днем, +20°С ночью;
- Эйлат: ясно, +37°С днем, +23°С ночью;
- Тверия: переменная облачность, +33°С днем, +22°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 21 июня составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 26°С. Легкое волнение, высота волн 80-110 см.
Ветер западный, скорость 20-35 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 80-110 см.
Ветер западный, скорость 20-35 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер южный, скорость 20-40 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 26°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см.
Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 30°С.
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