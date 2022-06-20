Прогноз погоды в Израиле на 21 июня: переменная облачность с прояснениями

22:02, 20 июня 2022
Погода, Новости Израиля
погода фото
Фото: pixabay.com

Согласно прогнозу синоптиков, в горных и внутренних районах страны завтра температура останется на тех же значениях. Стоит отметить, что на севере и в центре будет облачная погода.

Синоптики дали новый прогноз погоды на 21 июня, вторник. Завтра на большей части территории страны понижение температуры, ясно, умеренный ветер до 6.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: ясно, +25°С днем, +16°С ночью;
  • Тель-Авив: переменная облачность, +28°С днем, +22°С ночью;
  • Хайфа: переменная облачность, +25°С днем, +19°С ночью;
  • Беэр Шева: ясно, +30°С днем, +20°С ночью;
  • Эйлат: ясно, +37°С днем, +23°С ночью;
  • Тверия: переменная облачность, +33°С днем, +22°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 21 июня составит:

  • Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 26°С. Легкое волнение, высота волн 80-110 см.
    Ветер западный, скорость 20-35 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 80-110 см.
    Ветер западный, скорость 20-35 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер южный, скорость 20-40 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 26°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см.
    Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 30°С.

Ранее наш сайт сообщал, что в ранее стабильной Восточной Антарктиде зафиксировано первое обрушение шельфового ледника.

Кроме того, Курсор писал, что ученые рассказали, как редкие виды животных приспосабливаются к вымиранию лесов.

Еще напомним, что арктические льды утончается с пугающей скоростью.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Аарон Шендецкий
ТЭГИ:
Читайте также