Прогноз погоды в Израиле на 22 апреля: солнечно

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В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 22 апреля, согласно которым завтра на всей территории Израиля будет солнечная погода.

Синоптики сделали прогноз погоды на пятницу, 22 апреля. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.3 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность высокая. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +20°С днем, +7°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +21°С днем, +12°С ночью;

Хайфа: ясно, +17°С днем, +11°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +25°С днем, +10°С ночью;

Эйлат: ясно, +29°С днем, +15°С ночью;

Тверия: ясно, +26°С днем, +14°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 22 апреля составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 18°С. Сильное волнение, высота волн 90-130 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 18°С. Сильное волнение, высота волн 90-130 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 18°С. Сильное волнение, высота волн 90-130 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.

: вода прогрета до 18°С. Сильное волнение, высота волн 90-130 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-40 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-40 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 20°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. Температура воды в Мертвом море в районе 19°С. Курсор писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.

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Автор материала: Кати Адхам