Прогноз погоды в Израиле на 7 июля: ясно и жарко

Согласно прогнозу синоптиков, завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 5.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +29°С днем, +18°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +23°С ночью;

Хайфа: ясно, +27°С днем, +20°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +21°С ночью;

Эйлат: ясно, +39°С днем, +26°С ночью;

Тверия: ясно, +36°С днем, +24°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 7 июля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер восточный, скорость 10-20 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер восточный, скорость 10-20 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 29°С.

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